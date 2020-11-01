На Павловом Поле закрыли ночной клуб из-за нарушений карантина

В Харькове правоохранители прекратили деятельность одного из ночных развлекательных заведений, расположенного на Павловом Поле.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 30 октября около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице 23 Августа в нарушение карантинных норм работает ночной клуб.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли оборудование, опросили присутствующих и закрыли заведение.

Шевченковским отделом полиции расследуется уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.