На перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова ограничат движение

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06 сентября 2019 г. 17:00
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Движение транспорта на перекрестке пр. Московский - ул. Академика Павлова будет ограничено с 8:00 7 сентября до завершения строительных работ, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами КП «Горэлектротранссервис».

На этот период транспорт будет ходить так:

- движение по пр. Московскому, на участке от ул. Броненосца «Потемкин» в сторону ул. Соича, осуществляется только прямо;

- движение по пр. Московскому, на участке от ул. Полевой в сторону ул. Броненосца «Потемкин», осуществляется прямо по полосе встречного направления, на которой организовано двустороннее движение;

- движение по ул. Академика Павлова, на участке от пер. Конюшенного в сторону ул. Броненосца «Потемкин» будет без изменений.

Также с 8:00 7 сентября до завершения строительных работ изменится маршрут автобуса №211э, который будет объезжать закрытый участок следующим образом (при движении в сторону Салтовского шоссе): - пр. Московский - ул. Тюринская - ул. Семиградская - Салтовское шоссе и далее по маршруту.

 

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