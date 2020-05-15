На перекрестке в районе Плехановской ограничат движение транспорта

18 мая с 6:00 16 мая до 6:00 в Харькове будет ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Молочной и Плехановской.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с восстановлением ливневой канализации на трамвайном переезде ул. Молочная - ул. Плехановская.

В связи с этим движение транспорта будет осуществляться так:

- движение по ул. Молочной при движении от пр. Гагарина осуществляется только направо на ул. Плехановскую;

- по ул. Молочной при движении от ул. Руставели осуществляется только направо на ул. Плехановскую;

- по ул. Плехановской при движении от пер. Власовского осуществляется только направо на ул. Молочную;

- движение транспорта по ул. Плехановской при движении от ул. Маломясницкой запрещено, объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.

Также с 6:00 16 мая до 6:00 18 мая автобус №211э будет объезжать закрытый участок следующим образом:

при движении в сторону ул. Власенко: - ул. Молочная - ул. Плехановская - пр. Гагарина - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

при движении в сторону Салтовки: - ул. Молочная - ул. Плехановская - пер. Власовский – пл. Защитников Украины и далее по маршруту.