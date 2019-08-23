 

На площади Конституции отметили День Флага

23 августа 2019 г. 10:40

Торжества, приуроченные ко Дню Государственного Флага Украины, прошли сегодня, 23 августа, на пл. Конституции.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В мероприятии приняли участие мэр Геннадий Кернес, вице-мэр Игорь Терехов, руководство области, заместители городского головы, председатели райадминистраций, депутаты, студенты и горожане.

По случаю Дня флага возле памятника Независимости Украины прошел флешмоб с участием гимнастов и спортсменов. Они исполнили массовый танцевальный номер с государственной символикой, а в завершение флешмоба состоялся символический фейерверк в цветах национального флага.

Отметим, День Государственного Флага Украины установлен Указом Президента Украины в 2004 году.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.