На площади Конституции отметили День Флага

Торжества, приуроченные ко Дню Государственного Флага Украины, прошли сегодня, 23 августа, на пл. Конституции.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В мероприятии приняли участие мэр Геннадий Кернес, вице-мэр Игорь Терехов, руководство области, заместители городского головы, председатели райадминистраций, депутаты, студенты и горожане.

По случаю Дня флага возле памятника Независимости Украины прошел флешмоб с участием гимнастов и спортсменов. Они исполнили массовый танцевальный номер с государственной символикой, а в завершение флешмоба состоялся символический фейерверк в цветах национального флага.

Отметим, День Государственного Флага Украины установлен Указом Президента Украины в 2004 году.