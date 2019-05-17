На площади Свободы рядом с волонтерской палаткой "Все для победы!" появилась еще одна палатка

В Харькове рядом с волонтерской палаткой "Все для победы!" поставили свою палатку воины АТО.

Таким образом харьковчане решили усилить контроль за волонтерским постом и установили в центре еще одну палатку, сообщили в областном "Союзе ветеранов АТО".

«Мы защитим свободу и государственность. Харьков - это Украина! Слава Украине!», - говорится в сообщении на сайте организации.

По словам главы организации Павла Федорова, заявки о размещении объекта были направлены в мэрию и Нацполицию.

В палатке будут проводить консультации для ветеранов, защищавших территориальную целостность Украины, а также для нынешних и потенциальных бойцов территориальной обороны. Кроме того, в ней разместят мобилизационный пункт областного военкомата.

"Место на площади Свободы мы выбрали в том числе, чтобы не допустить каких-либо провокаций по отношению к палатке "Все для перемоги". Чтобы все вопросы решались в законном русле", - рассказал Федоров.

Напомним, 12 мая в центре Харькова сотни людей вышли на митинг против сноса палатки волонтеров. Они двинулись шествием от площади Свободы к зданию мэрии.

С исковым заявлением по поводу ее сноса мэрия обратилась в суд.

Сегодня, 17 мая, в Харьковском окружном административном суде должно состояться заседание по данному иску.