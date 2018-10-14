На площади Свободы в Харькове празднуют День защитника Украины (прямая трансляция)

Для жителей и гостей города проходят показательные выступления специальных подразделений воинских частей, расположенных на территории региона, а также выступают военные оркестры гарнизона, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

В праздничном концерте по случаю Дня защитника Украины принимают участие артисты Большого Слобожанского академического ансамбля песни и танца, художественные коллективы вузов Харькова и спортсмены.

Кроме этого, в рамках праздника на площади приняли присягу на верность Украине будущие защитники государства - воспитанники военных лицеев и кадетского корпуса.

Также на площади проходит выставка военной техники. Харьковчане и гости города могут ознакомиться с вооружением украинской армии. В экспозиции представлен практически весь арсенал воинских частей, расположенных на территории Харьковского гарнизона.

Отметим, выставка будет работать на площади до 15 октября включительно.

Также на главной площади Харькова проходит трансляция празднования Дня защитника Украины на Софиевской площади в Киеве и, в частности, выступление Президента Украины Петра Порошенко.