На площади Героев Небесной Сотни неизвестные повредили адресные таблички: полиция проводит проверку

В Харькове полиция проводит проверку по факту повреждения неизвестными адресных табличек на площади Героев Небесной Сотни.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом была обнаружена в ходе мониторинга сети Интернет 17 апреля около 14:30.
С официальными заявлениями в полицию никто не обращался, отметили в полиции.
По адресу для осмотра места происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Информация о данном событии зарегистрирована в журнале единого учета Основянского отдела полиции.
Проводится проверка.