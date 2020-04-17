На площади Героев Небесной Сотни неизвестные повредили адресные таблички: полиция проводит проверку

В Харькове полиция проводит проверку по факту повреждения неизвестными адресных табличек на площади Героев Небесной Сотни.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом была обнаружена в ходе мониторинга сети Интернет 17 апреля около 14:30.

С официальными заявлениями в полицию никто не обращался, отметили в полиции.

По адресу для осмотра места происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Информация о данном событии зарегистрирована в журнале единого учета Основянского отдела полиции.

Проводится проверка.