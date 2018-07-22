На пляже в Харьковской области скандальная автоблогер возмутила отдыхающих (видео)

22 июля 2018 г. 11:39
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Харьковская автоблогер Анна Кривуц, известная интернет-пользователям и харьковчанам как «Опасная Аня», опять «отличилась».

На этот раз одиозную «автоблогершу» накануне заметили в популярном месте отдыха жителей Харьковщины  - на Безлюдовском пляже, куда девушка попыталась заехать на своем автомобиле Лексус. Причем прямо на пляж к берегу.

Как сообщили очевидцы и пользователи соцсетей, девушка попыталась заехать на пляж в неположенном месте.

Автоманевр получился неудачный, и автомобиль увяз колесами в песке.

Данная выходка водителя Лексуса возмутила отдыхающих возле берега людей, и Анна Кривуц попала в очередной скандал.

Пользователи соцсетей опубликовали соответствующее видео, которое собрало немало комментариев возмущенных интернет-пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Анну Кривуц оштрафовали на 2 миллиона за уклонение от уплаты таможенных платежей на автомобиль.

Ранее сообщалось, что Анна Кривуц неоднократно нарушала ПДД Украины, о чем правоохранители неоднократно составляли админпротоколы, в том числе и по ст.130 КУоАП.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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