На Полтавщине обнаружили мертвой пропавшую молодую харьковчанку

06 февраля 2020 г. 12:54
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На Полтавщине в выгребной яме одного из частных домовладений в селе Ланна  нашли труп харьковчанки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

Об исчезновении 22-летней жительницы Харькова в полицию сообщила ее родственница, жительница Карловского района Полтавской области.

Правоохранители обнаружили тело девушки в выгребной яме. 

 По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 

Также решается вопрос о дополнительной квалификации по ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины. По делу продолжаются следственные действия. 

 

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