На Полтавщине обнаружили мертвой пропавшую молодую харьковчанку

На Полтавщине в выгребной яме одного из частных домовладений в селе Ланна нашли труп харьковчанки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

Об исчезновении 22-летней жительницы Харькова в полицию сообщила ее родственница, жительница Карловского района Полтавской области.

Правоохранители обнаружили тело девушки в выгребной яме.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации по ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины. По делу продолжаются следственные действия.