На Полтавщине спасатели сняли с дрейфующей льдины полсотни рыбаков

25 февраля 2018 г. 12:31
Источник: УНИАН
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Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 24 февраля в 11.23 поступило сообщение о том, что возле села Приднепрянское Кобелякского района в акватории Днепродзержинского водохранилища на дрейфующей льдине (на расстоянии около 2 км от берега) находятся 50 рыбаков.

 "В 12:20 рыбаки сняты со льдины в удовлетворительном состоянии, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К спасательным работам были привлечены 8 спасателей, задействованы 2 единицы техники, 2 лодки, кроме того в операции принимали участие местные рыбаки на 2 аэроглиссерах.

Ведомство призывает украинцев не выходить на тонкий лед.

С начала года спасатели зафиксировали уже около 80 случаев гибели граждан на водных объектах страны.

 

 

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