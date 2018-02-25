На Полтавщине спасатели сняли с дрейфующей льдины полсотни рыбаков

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 24 февраля в 11.23 поступило сообщение о том, что возле села Приднепрянское Кобелякского района в акватории Днепродзержинского водохранилища на дрейфующей льдине (на расстоянии около 2 км от берега) находятся 50 рыбаков.

"В 12:20 рыбаки сняты со льдины в удовлетворительном состоянии, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К спасательным работам были привлечены 8 спасателей, задействованы 2 единицы техники, 2 лодки, кроме того в операции принимали участие местные рыбаки на 2 аэроглиссерах.

Ведомство призывает украинцев не выходить на тонкий лед.

С начала года спасатели зафиксировали уже около 80 случаев гибели граждан на водных объектах страны.