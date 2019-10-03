 

На Полтавском Шляхе ограничат движение

03 октября 2019 г. 17:55
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Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Озерянской при движении в сторону ул. Евгения Котляра, будет ограничено с 9:30 до 16:00 4 октября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на данном участке дороги.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:30 до 11:30 4 октября будет запрещено движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра.

Трамвай №3 будет курсировать так: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.

 

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