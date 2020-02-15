На Полтавском шляхе открыли Почетное консульство Республики Казахстан

Как сообщают в пресс-службе ХОГА, в праздничной церемонии приняли участие посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев и первый заместитель председателя ХОГА Виталий Погосян.

«Я с 2016 года работаю в Украине. И одной из первых задач для меня было открытие почетного консульства в таком мощном регионе как Харьковская область», - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев.

Он отметил, что отношения между Казахстаном и Украиной всегда были дружескими. В лучшие годы товарооборот между странами достигал 6 млрд долл. США.

«К сожалению, по ряду субъективных и объективных причин товарооборот несколько просел. Это нехорошо. Этот пробел необходимо компенсировать, и развивать дальше в традиционном духе наши отношения», - сказал господин посол.

Первый заместитель председателя ХОГА Виталий Погосян поздравил международных партнеров от имени главы области Алексея Кучера.

«Для нас действительно очень важно, что Харьковская область стала тем регионом, где сегодня открыто Почетное консульство Казахстана. Уверен, что у нас есть достаточно большой потенциал для развития, в первую очередь, экономических взаимоотношений, а также сотрудничества в сфере науки и образования», - сказал Виталий Погосян.

Он подчеркнул, что облгосадминистрация готова оказать всю необходимую поддержку для развития сотрудничества с Казахстаном.

«Будем рады нашему общению. Уверен, что оно будет плодотворным и хорошо повлияет на нашу экономику», - подытожил первый заместитель председателя ХОГА.

Почетное консульство Республики Казахстан в Харькове будет работать на 3 области – Харьковскую, Полтавскую и Сумскую. Расположилось учреждение на ул. Полтавский шлях, 7.