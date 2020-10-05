На пороге второй волны коронавируса. Как в харьковских супермаркетах соблюдают правила карантина?

Здравствуйте, маску оденьте, пожалуйста

Обязательный масочный режим, социальная дистанция и тщательная дезинфекция. По оценкам экспертов, Украина - на пороге второй волны коронавируса. С начала пандемии Маргарита делает покупки в «АТБ», ведь в отличие от других магазинов за соблюдением правил здесь всегда следят.

Маргарита, постоянный покупатель "АТБ"

Потому что здесь следят, все люди в масках и везде стоят антисептики, если что можно подойти и руки продезинфицировать

В компании "АТБ" отмечают, как и во время весеннего карантина, продолжают придерживаться всех правил и требований Минздрава. Персонал несколько раз в день проходит температурный скрининг, сотрудники в очках, масках, перчатках и щитках.

Евгений Светличный, управляющий магазином "АТБ"

Всі магазини «АТБ» забезпечені сучасними і якісними засобами для миття та дезінфекції обладнання і приміщень. Також на період пандемії переглянуто діючий регламент санітарних заходів, а саме збільшена періодичність обробки робочих поверхонь, візків, касових стрічок і так далі. Сьогодні всі без винятку магазини «АТБ» суворо дотримуються прописаних карантинних норм і правил, що гарантує нашим покупцям безпеку покупок в нашій мережі

Для безопасности клиентов работает и продуктовый онлайн-магазин полного цикла - прием и доставка покупателю, а также предварительного заказа, когда по приезду в магазин, клиента уже ждут собраны покупки.