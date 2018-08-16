На постановление о закрытии дела Геннадия Кернеса в Полтаве подана апелляция

Апелляционная жалоба на постановление судьи Антонова о закрытии производства по делу Геннадия Кернеса подана.

Об этом заявил один из потерпевших по данному делу Сергей Ряполов, опубликовав на странице в Фейсбук соответствующее видео.

Как считает потерпевший, оснований для отмены решения по делу очень много, в частности, что суд якобы пропустил стадию приобщения дополнений по делу.

Потерпевший уверен, что решение по делу в ходе рассмотрения его апелляционной инстанцией изменится, о чем он и заявил на видео.

Напомним, 10 августа в Киевском райсуде Полтавы судья Антонов вынес постановление о закрытии уголовного производства по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников.