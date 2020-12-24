На праздники люди болеют меньше – иммунолог

В очередной раз двери кинозалов закроют для зрителей, жалуется директор одного из кинотеатров в Харькове. С начала пандемии прокат лент не приносят прибыли, ведь последние полгода залы можно заполнять только на 50%.

Сильно ударил по бюджету хоть и не такой длительный карантин выходного дня, так как именно за выходные эти заведения получают прибыли больше, чем за всю рабочую неделю.

С 8 января в Украине начнется очередной локдаун, под который снова попадут и кинозалы.

Наталья Беляева, директор кинотеатра

Це вкрай важко для кінотеатрів - знову бути зачиненими після новорічних свят, коли люди відпочивають і коли вони відвідують кінотеатри, театри для того, щоб відпочити і провести час із сім’єю. Ми втратили десь 80%, тобто це навіть не вдвічі і не втричі ми втратили гроші.

Сейчас работникам выплачивают неполную зарплату, подают гранты на финансирование бизнеса, но все равно долги огромные – признаются предприниматели. Кроме этого новые ленты кинокомпании не будут отдавать в прокат до конца марта, так кассовые сборы сейчас слишком низкие.

А это одна из «тренажерок» в спальном районе города. Эта сфера пострадала из-за пандемии «ковида»: количество посетителей уменьшилось даже при том, что в залах придерживаются карантинных требований – на входе стоит дезинфектор и уборщица каждые два часа делает влажную уборку, а помещение заполнено наполовину.

Татьяна Шавидзе, тренер

Как видите, зал у нас не переполненный, людей здесь немного и все нормы мы соблюдаем для того, чтобы здесь было безопасно. Очень страшно смотреть в это будущее, потому что не хотелось, чтобы его вводили. Может быть, такие меры и нужны, но это плохо отразится на спортсменах, на посетителях, на залах, на экономике.

Во время январского локдауна не будут работать школы, детсады, государственные учреждения, рестораны, кофейни, бары, а также все другие развлекательные заведения.

Разрешена работа только общественному транспорту, продуктовым магазинам, АЗС, а работу заведений общественного питания разрешена частично.

В Харьковской областной госадминистрации отмечают, если регион будет показывать стабильно низкий прирост заболеваемости, то будут просить Киев смягчить ограничения в городе.

Тарас Пастух, заместитель председателя ХОГА

Маючи постійні наради з комунікації з Києвом про те, щоб в окремих областях, де дозволяє робити, це ситуація, ми могли йти на пом’якшення. Але очевидно тут таки треба і просити людей про свідомість, тому що ми зараз розуміємо, що ми очікуємо новорічні свята, релігійні свята, і воно призведе до того, що ми почнемо ходити до один одного в гості, скупчення, і оцей період - його потрібно пережити.

Андрей Волянский, врач-иммунолог

Из года в год на новогодние праздники интенсивность эпидемического процесса – гриппа, и то же самое будет на сегодня и с коронавирусом. То есть будет какое-то снижение, затухание эпидемиологического процесса.

Впрочем, как иммунологи, так и чиновники призывают не ходить в места скопления людей без масок, дезинфицировать руки и вовремя обращаться к врачу, чтобы не распространять вирус.