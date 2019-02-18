На приговор Януковичу подана апелляция

18 февраля 2019 г. 17:26
Источник: Украинская правда
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Адвокат центра правовой помощи Юрий Рябовол подал апелляцию на решение Оболонского райсуда Киева, которым экс-президента Виктора Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

По ее словам, апелляционная жалоба была подана сегодня, 18 февраля.

Теперь дело направят в Киевский апелляционный суд.

Пресс-секретарь уточнила, что пересмотр приговора начнется не ранее, чем через 30 дней после оглашения приговора, чтобы дать возможность подать апелляции и платным адвокатам Януковича.

Напомним, 24 января Оболонский суд огласил приговор, которым заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и наказал 13 годами лишения свободы.

Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести в Украину войска.

Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.

5 декабря суд провел 89 заседание по обвинению Януковича в государственной измене и пособничестве в войне.

На последнем заседании экс-президент не вышел не связь для объявления своего последнего слова, и коллегия судей удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

Янукович также фигурирует в других уголовных процессах, которые сейчас находятся на стадии следствия.

Это, в частности, незаконное завладение государственными резиденциями, преступления против майдановцев, многочисленные экономические преступления и прочее.

 

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