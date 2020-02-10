На Прикарпатье ветер срывает крыши домов и рвет линии электропередач

10 февраля 2020 г. 17:10
Источник: Укринформ
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В Ивано-Франковской области разбушевалась стихия. В селе Ясенево сильный ветер повредил крышу школы - обучение пришлось приостановить, пострадавших нет. В ГСЧС сообщают, что ветер также повредил кровлю здания сельского совета в селе Пнев, Надворнянского района. Там рабочий процесс приостановлен.

Из-за сильного ветра полностью без электричества на Прикарпатье 45 населенных пунктов, еще 35 - частично. Ликвидация порывов линий электропередач затруднена из-за погодных условий. Впрочем, энергетики установили места повреждений и приступают к их восстановлению.

Известно, что сегодня на Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение. Днем ожидается сильный западный ветер 25-30 м/с, в высокогорье Карпат - 35-40 м/с, 2 уровень опасности, оранжевый. Спасатели просят отказаться от прогулок в горах.

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