На Прикарпатье ветер срывает крыши домов и рвет линии электропередач

В Ивано-Франковской области разбушевалась стихия. В селе Ясенево сильный ветер повредил крышу школы - обучение пришлось приостановить, пострадавших нет. В ГСЧС сообщают, что ветер также повредил кровлю здания сельского совета в селе Пнев, Надворнянского района. Там рабочий процесс приостановлен.

Из-за сильного ветра полностью без электричества на Прикарпатье 45 населенных пунктов, еще 35 - частично. Ликвидация порывов линий электропередач затруднена из-за погодных условий. Впрочем, энергетики установили места повреждений и приступают к их восстановлению.

Известно, что сегодня на Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение. Днем ожидается сильный западный ветер 25-30 м/с, в высокогорье Карпат - 35-40 м/с, 2 уровень опасности, оранжевый. Спасатели просят отказаться от прогулок в горах.