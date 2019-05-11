На проспекте Гагарина поймали с поличным автовора

11 мая 2019 г. 18:32
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В Харькове патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к кражам из автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня, 11 мая, в половине пятого утра на проспeкте Гагарина, возле дома 72 внимание полицeйских привлек неизвестный мужчина, который, увидев патрульных, заметно занервничал.

Патрульные догнали гражданина, и обнаружили у него при себе автомобильную магнитолу.

По предварительной информации, это магнитолу мужчина похитил из автомобиля.

Позже на улице Чугуевской полицeйские обнаружили спрятанные вещи, которые были похищены из других транспортных средств.

 

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