 

На проспекте Петра Григоренко заменили адресные таблички

14 сентября 2019 г. 11:43
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В Харькове заменили адресные таблички на проспекте Петра Григоренко.

Об этом написали в своем Telegram-канале представители «Нацкорпуса» в Харькове.

Также опубликованы и соответствующие фото активистов во время этого знаятия. 

«Харьков - украинский город, поэтому мы, как сознательные граждане, вышли на проспект, чтобы выполнить наш долг и закон», - сказано в сообщении.

Напомним, в мае 2019 на сайте городского совета появилась петиция о возвращении проспекту Петра Григоренко старого названия – имени маршала Жукова. За сутки ее поддержали более пяти тысяч человек. В связи с этим на сессии горсовета 19 июня было принято решение о возвращении проспекту имени маршала Жукова.

После этого активисты-общественники обратились в суд с иском об отмене решения сессии, а правоохранители открыли уголовное дело.

5 сентября Харьковский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко  в проспект имени маршала Жукова. Таким образом, проспекту вернули имя Петра Григоренко.

Однако мэр Харькова заявил, что горсовет данное решение суда обжалует.

 

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