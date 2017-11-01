На проспекте Тракторостроителей временно запретят движение транспорта

01 ноября 2017 г. 18:07
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Движение транспорта по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до ул. Бучмы, будет временно запрещено с 8:00 2 ноября,  передает прес-служба горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом электросетей. Движение возобновится после окончания работ.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам – Бучмы и Гвардейцев Широнинцев.

В это же время автобусы №6э и 204э будут объезжать закрытый участок по такой схеме: пр. Тракторостроителей - перекресток пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№266э: ул. Героев Труда - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Бучмы - ост. «Ул. Льва Толстого».

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