На проспекте Тракторостроителей временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до ул. Бучмы, будет временно запрещено с 8:00 2 ноября, передает прес-служба горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом электросетей. Движение возобновится после окончания работ.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам – Бучмы и Гвардейцев Широнинцев.

В это же время автобусы №6э и 204э будут объезжать закрытый участок по такой схеме: пр. Тракторостроителей - перекресток пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№266э: ул. Героев Труда - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Бучмы - ост. «Ул. Льва Толстого».