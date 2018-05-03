На проспекте Юбилейном временно запрещено движение троллейбусов

Движение транспорта по проспекту Юбилейному, на участке от пр. Тракторостроителей до дома №68 по пр. Юбилейному при движении в сторону Салтовского Шоссе, ограничено с 8:00 до 18:00 3 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 18:00 3 мая будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р». В связи с этим, движение троллейбусов №19, 20 и 24 будет организовано так:

№19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ст. м. «Академика Барабашова»;

№20 - не ходит;

часть троллейбусного маршрута №24 (6 единиц): ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка»;

часть троллейбусного маршрута №24 (4 единицы) - не ходят.