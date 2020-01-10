На реконструкцию Харьковского зоопарка потратили еще 175 миллионов

На протяжении ноября и декабря 2019 года Харьковский зоопарк заключил два договора на сумму, более, 175 миллионов гривен. Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, ссылаясь на систему публичных закупок "ProZorro". Выделенные городоским советом средства, пойдут на продолжение строительства "Планеты обезьян". А вот сравнить цены всех закупок с рыночными пока не получается, говорит соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Ми більше трьох років, вже, намагаємось отримати кошториси, але безрезультатно. І, навіть, народні депутати запити відправляли але ми отримуємо відписки і не отримуємо реальну вартість цін на матеріали.

Реконструкция Харьковского зоопарка началась еще в 2017 году. Тогда же был заключен первый договор на сумму, около, 90 миллионов гривен, добавляет Евгений Лисичкин. Чуть позже эту сумму снизили до цифры, почти, 46 миллионов гривен. Работы начали все с той же "Планеты обезьян" на которую, в общем, сегодня потратили более 221 миллиона гривен. Мнения самих же харьковчан, по поводу выделения таких сумм, - разбегаются.

Екатерина, харьковчанка

Если будет достойный зоопарк, как они обещают, что будут на уровне европейские условия содержания животных, это не много.

Антон, харьковчанин

Для меня это слишком большие деньги для одного зоопарка, чтобы там не делали.

Николай, харьковчанин

Тот уровень, который был сто лет назад зоопарку, уже наверное устарел. Наверное надо что-то современнее делать. Ну, а с другой стороны, если бюджет позволяет - почему бы и нет.

Елена, харьковчанка

Я считаю, что зоопарк это, и парк Горького, и все фонтаны, - это все замечательно, это отлично. Харьков - красивый, безусловно. Но, все-таки, приоритетом должны быть: коммуникации, трубы, дороги, крыши.

Что касаемо подхода власти к проблемам коммунального хозяйства Харькова, у антикоррупционщиков, также, возникают вопросы. Более того, Евгений Лисичкин считает, что городской совет, в первую очередь, должен решать проблемы которые реально беспокоят жителей города. А уже потом заниматься украшением города.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Є великі проблеми з інфраструктурою тепломереж. І, на сьогодняшній день, зношеність цих тепломереж більше вісімдесяти відсотків. І, нажаль, ті витрати, які на сьогодняшній день закладені в бюджеті на ремонт тепломереж і централізованого опалення, взагалі, у місті, їх не вистачає.

Ну а пока Евгений Лисичкин прогнозирует, что уже в январе этого года городской совет снова выделит деньги на реконструкцию зверинца, - теперь зоны "Королевство слонов". Таким образом, общая сумма реконструкции всех зон Харьковского зоопарка достигнет более 2 миллиардов гривен. В свою очередь, на вопрос о выделении денег, в Харьковском городском совете пообещали ответить на следующей неделе, ссылаясь на отсутствие директора департамента коммунального хозяйства на рабочем месте.