На Сахновщине главу сельсовета разоблачили в получении взятки

09 октября 2020 г. 11:21
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На Сахновщине полицейские разоблачили главу Новоалександровского сельского совета в получении неправомерной выгоды.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, взятку глава сельсовета  получила за предоставление разрешения на добычу песка на территории Сахновщинского района.

Правоохранители задокументировали передачу ей второго транша незаконного вознаграждения в размере 7000 гривен в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в помещении сельского совета проводится обыск.

По санкции статьи женщине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 

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