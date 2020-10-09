На Сахновщине главу сельсовета разоблачили в получении взятки

На Сахновщине полицейские разоблачили главу Новоалександровского сельского совета в получении неправомерной выгоды.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, взятку глава сельсовета получила за предоставление разрешения на добычу песка на территории Сахновщинского района.

Правоохранители задокументировали передачу ей второго транша незаконного вознаграждения в размере 7000 гривен в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в помещении сельского совета проводится обыск.

По санкции статьи женщине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.