На Сахновщине мужчина и женщина избили и ограбили соседа

На Сахновщине правоохранители задержали двух местных жителей за ограбление односельчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 декабря в 00:47 в полицию обратился 50-летний житель пгт Сахновщина. Он сообщил, что 8 декабря в его дом пришли соседи - 38-летняя женщина и 44-летний мужчина.

Злоумышленники избили хозяина и завладели его деньгами.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Обоим задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде ареста.