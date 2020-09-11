На Сахновщине возле поля произошел конфликт между полицейскими и сельхозработниками, есть пострадавшие

11 сентября 2020 г. 11:00
5 просмотров

В Сахновщинском районе Харьковщины возле поля произошел конфликт между правоохранителями и сельхозработниками.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 сентября около 19:00 группа быстрого реагирования в составе трех полицейских патрулировала Сахновщинский район. 

На обочине поля вблизи села Дар-Надежда полицейские обнаружили комбайн «Дон-1500» и трактор «МТЗ-82» с прицепом, которые собирали урожай подсолнечника. 

Правоохранители потребовали от обоих водителей предоставить документы на проведение сельскохозяйственных работ и право управления транспортными средствами, однако, как отметили в полиции,  мужчины отказались, начали вести себя агрессивно и бросаться в драку. 

В результате этого полицейские применили к правонарушителям наручники.

Дальнейшая проверка показала, что свидетельство о регистрации комбайна имеет признаки подделки, а документы на прицеп вообще отсутствуют. 

По данному факту следственным отделом Сахновщинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины.

20 и 28-летний водители транспортных средств с ушибами обратились в районную больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Кроме того, по поручению руководства ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53