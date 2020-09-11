На Сахновщине возле поля произошел конфликт между полицейскими и сельхозработниками, есть пострадавшие

В Сахновщинском районе Харьковщины возле поля произошел конфликт между правоохранителями и сельхозработниками.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 сентября около 19:00 группа быстрого реагирования в составе трех полицейских патрулировала Сахновщинский район.

На обочине поля вблизи села Дар-Надежда полицейские обнаружили комбайн «Дон-1500» и трактор «МТЗ-82» с прицепом, которые собирали урожай подсолнечника.

Правоохранители потребовали от обоих водителей предоставить документы на проведение сельскохозяйственных работ и право управления транспортными средствами, однако, как отметили в полиции, мужчины отказались, начали вести себя агрессивно и бросаться в драку.

В результате этого полицейские применили к правонарушителям наручники.

Дальнейшая проверка показала, что свидетельство о регистрации комбайна имеет признаки подделки, а документы на прицеп вообще отсутствуют.

По данному факту следственным отделом Сахновщинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины.

20 и 28-летний водители транспортных средств с ушибами обратились в районную больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Кроме того, по поручению руководства ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование.