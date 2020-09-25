На Салтовке 3-летняя девочка гуляла сама на детской площадке: на мать ребенка составили протокол

Полицейские составили административный протокол в отношении жительницы Салтовки за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию дочери.

Об этом сообщили в отеле коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Утром 19 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Героев Труда гуляет маленькая девочка без присмотра родителей.

На место происшествия выехала мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия.

Полицейские обнаружили у указанного дома на детской площадке 3-летнюю девочку.

По словам граждан работники полиции установили, что мать девочки живет в доме рядом с детской площадкой.

Полицейские пришли по указанному адресу. Там находилась 23-летняя мать ребенка. Женщина объяснила правоохранителям, что ее дочь вышла из квартиры, пока она спала.

В отношении матери составили административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас девочка находится в городской детской клинической больнице № 24.

Как отметили в полиции, мать ни разу дочь не навестила.