 

На Салтовке до вечера запрещено движение троллейбусов

13 августа 2019 г. 8:51
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Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до ул. Героев Труда, будет ограничено с 8:00 до 17:00 13 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по свободной от проведения работ полосе.

Также с 9:30 до 17:00 13 июля будет запрещено движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от разворотного круга «Северная Салтовка» до пр. Юбилейного. В связи с этим, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

с 9:30 до 15:00:

№31 - не ходит;
№35 - не ходит;

с 15:00 до 17:00:

№31: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;

№35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

с 9:30 до 17:00:

№42 - не ходит.

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