На Салтовке двое бездомных перекрыли вентиль на тепломагистрали: в результате аварии 56 домов остались без тепла

На улице Ивана Камышева, в Московском районе Харькова, произошло ЧП – порыв на тепловых сетях. В результате аварии без тепла остались 56 домов.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Харьковском горсовете Юрий Сидоренко.

По его словам, двое бездомных мужчин забрались в камеру ХТС и перекрыли вентиль одной из магистралей.

В результате теплоноситель под давлением более 9 атмосфер порвал трубу магистрали.

Как рассказал Сидоренко, на месте аварии уже работают сотрудники теплосетей.

По словам Сидоренко, полиция нарушителей задержала, однако внятно объяснить причину своего поступка они не смогли.

«Сколько времени потребуется для устранения аварии, будет понятно, когда тепловики доберутся до места порыва», - написал он и опубликовал фото виновников аварии на тепломагистрали.