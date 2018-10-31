На Салтовке на время перенесут остановку для автобусов и троллейбусов

Остановка «Улица Гвардейцев Широнинцев» для троллейбусов и автобусов по улице Валентиновской (при движении в сторону пр. Тракторостроителей) с 1 до 21 ноября будет перенесена на 90 метров назад.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.