На Салтовке на время перенесут остановку для автобусов и троллейбусов

31 октября 2018 г. 16:35
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Остановка «Улица Гвардейцев Широнинцев» для троллейбусов и автобусов по улице Валентиновской (при движении в сторону пр. Тракторостроителей) с 1 до 21 ноября будет перенесена на 90 метров назад.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры. 
 
Так, остановка будет располагаться в районе дома №30 по улице Валентиновской. Неудобства  связаны с работами по замене магистрального трубопровода «Харьковские тепловые сети» на перекрестке ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Валентиновская.

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