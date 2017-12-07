На Салтовке нашли трехлетнего ребенка

6 декабря около 17:30 на линию "102" поступил вызов об обнаружении малолетнего ребенка .

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина у подъезда одного из домов на проспекте Тракторостроителей обнаружил 3-летнего мальчика, который был без родителей.

Прибыв по указанному адресу, патрульные взяли под опеку мальчика. Расспросив прохожих и свидетелей, полицейские обратились в расположенный вблизи детский сад. Там патрульные отыскали мать мальчика, которая уже вызвала полицию по поводу исчезновения сына.

Полицейские вернули женщине ребенка. Гражданка предоставила письменное объяснение относительно обстоятельств происшествия.