На Салтовке неизвестные избили и ограбили мужчину

24 февраля на Салтовском шоссе трое неизвестных избили пожилого мужчину и отобрали у него телефон. Об этом сообщили харьковчане харьковской группе в Фейсбук.

Пользователи соцсети выложили соответствующее видео, где видно, как несколько молодых людей избивают мужчину и он падает.

«Мы не знаем, написал ли пострадавший заявление в полицию, но этих гадов нужно найти, ведь могут пострадать и наши старики. Пока они на свободе - наши близкие не в безопасности» - пишут пользователи.

Также под постом харьковчанин отметил чиновников из МВД и харьковскую полицию, чтобы привлечь внимание правоохранителей к случившемуся.