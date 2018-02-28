На Салтовке неизвестные избили и ограбили мужчину

28 февраля 2018 г. 10:08
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24 февраля на Салтовском шоссе трое неизвестных избили пожилого мужчину и отобрали у него телефон. Об этом сообщили харьковчане харьковской группе в Фейсбук.

Пользователи соцсети выложили соответствующее видео, где видно, как несколько молодых людей избивают мужчину и он падает.

«Мы не знаем, написал ли пострадавший заявление в полицию, но этих гадов нужно найти, ведь могут пострадать и наши старики. Пока они на свободе - наши близкие не в безопасности» - пишут пользователи.

Также под постом харьковчанин отметил чиновников из МВД и харьковскую полицию, чтобы привлечь внимание правоохранителей к случившемуся.

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