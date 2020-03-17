На Салтовке ночью горел торговый павильон

17 марта 2020 г. 10:25
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На Салтовке ночью горел торговый павильон.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 марта в 3:06 спасателям поступила информация о том, что на пр. Тракторостроителей, 105-г в Московском районе Харькова горит отдельно стоящий торговый павильон, в котором располагались несколько торговых точек.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что огонь распространился на всю площадь крыши павильона, которая составляла 100 кв.м.

Внутри горел внутренняя отделка, торговое оборудование, перегородки, перекрытия и другие горючие материалы.

Спасатели локализовали пожар уже в 3:42. Полностью его потушили в 4:19. Большинство внутренних помещений здания пожарным удалось спасти от огня.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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