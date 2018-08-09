На Салтовке обокрали пассажира троллейбуса

Утром 8 августа полицейским поступило сообщение о краже мобильного телефона у пассажира троллейбуса.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, заявитель обнаружил отсутствие мобильного телефона после поездки в троллейбусе.

Патрульные выяснили у потерпевшего, как выглядел телефон, и начали поиски.

На улице Академика Павлова правоохранители увидели женщину, которая переходила проезжую часть не по пешеходному переходу, тем самым нарушая правила дорожного движения.

При оформлении административного постановления по ч.1 ст. 127 КУоАП полицейские обнаружили у женщины мобильный телефон, который был похож по описанию на украденный у заявителя.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Сейчас делом занимаются следователи.