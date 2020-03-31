На Салтовке пассажирам пришлось толкать троллейбус (видео)

В Харькове пассажиры пытались толкать двойной троллейбус, который остановился на одной из улиц на Салтовке.

Соответствующее видео было опубликовано в одной из харьковских групп в Facebook.

По данным пользователей соцсетей, инцидент произошел в понедельник, 30 марта.

"На Валентиновской/Широнинцев пассажиры заставляют ехать троллейбус. Пока не очень получается", - говорится в сообщении под видео.

На самом видео можно увидеть, как несколько мужчин толкают троллейбус, который остановился посреди дороги и вероятно, ограничил движение другому транспорту.