На Салтовке пассажирам пришлось толкать троллейбус (видео)

31 марта 2020 г. 13:13
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В Харькове пассажиры пытались толкать двойной троллейбус, который остановился на одной из улиц на Салтовке.

Соответствующее видео было опубликовано в одной из харьковских групп в Facebook.

По данным пользователей соцсетей, инцидент произошел в понедельник, 30 марта.

"На Валентиновской/Широнинцев пассажиры заставляют ехать троллейбус. Пока не очень получается", - говорится в сообщении под видео.

На самом видео можно увидеть, как несколько мужчин толкают троллейбус, который остановился посреди дороги и вероятно, ограничил движение другому транспорту.

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