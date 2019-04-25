На Салтовке планируют строительство нового микрорайона

25 апреля 2019 г. 17:52
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Новый жилой микрорайон может появиться в будущем на Северной Салтовке. 

Как сообщили в пресс-службе мэрии, этот вопрос рассматривался сегодня, 24 апреля, на заседании архитектурно-градостроительного совета.

Речь идет о территории, ограниченной ул. Леся Сердюка - Окружной дорогой – «пробивкой» ул. Светлой - «пробивкой» ул. Бучмы - пр. Тракторостроителей – «пробивкой» ул. Дружбы Народов - границей жилого массива Северная Салтовка - ул. Наталии Ужвий.

По словам главного архитектора города Татьяны Поливановой, в предыдущем плане территорий, разработанном год назад, на этом месте была размещена коммунальная складская зона, но использовать столь ценную территорию для таких целей было бы неправильно. 

«Было принято решение вынести складскую зону в сторону Окружной дороги, а на этом месте запланировать строительство жилых домов с детсадами, школами, магазинами и всей сопутствующей инфраструктурой. Конечно, для этого необходимы инвесторы, которые заинтересуются этим проектом, и они уже есть. Думаю, через два-три года мы уже увидим там изменения», - отметила она.

 

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