На Салтовке по улице ходил мужчина с гранатой

16 декабря 2018 г. 10:09
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На Салтовке харьковские правоохранители изъяли у 37-летнего мужчины боеприпас.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на улице Герове Труда мужчина подозрительно себя вел, чем привлек внимание правоохранителей.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у харьковчанина корпус гранаты Ф-1 и взрыватель УЗРГМ.

По словам злоумышленника, боеприпас он нашел осенью в лесополосе.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом.

 

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