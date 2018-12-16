На Салтовке по улице ходил мужчина с гранатой

На Салтовке харьковские правоохранители изъяли у 37-летнего мужчины боеприпас.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на улице Герове Труда мужчина подозрительно себя вел, чем привлек внимание правоохранителей.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у харьковчанина корпус гранаты Ф-1 и взрыватель УЗРГМ.

По словам злоумышленника, боеприпас он нашел осенью в лесополосе.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом.