На Салтовке полицейские во время пожара спасли жизнь супругам-пенсионерам

В Харькове 76-летние пенсионеры едва не погибли в собственном доме из-за пожара, который произошел в результате короткого замыкания.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, жизнь супругам спасли двое полицейских, оказавшиеся в соседней квартире на выезде на оформление происшествия.

Так, 11 мая около 20:00 в полицию поступило сообщение о внезапной смерти в квартире пятиэтажки по улице Светлой 6-А.

Инспектор сектора криминалистического обеспечения следственного отдела старший лейтенант полиции Евгений Фомин рассказал, что во время осмотра места происшествия и сбора первичного материала он почувствовал запах дыма.

Он вышел из дома и увидел, что весь подъезд задымлен. В эту минуту его коллега Денис Коробка, который находился на улице в служебном транспорте, поднялся по лестнице и сообщил, что на пятом этаже в соседней квартире горит балкон.

Полицейские постучали в квартиру. Двери им открыла пожилая женщина. Она была в шоковом состоянии и не смогла объяснить, что происходит. Понимая, что в одиночку не смогут потушить пожар, полицейские вызвали сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и приняли решение эвакуировать хозяйку квартиры.

Когда полицейские спустились несколькими этажами ниже, женщина сообщила, что в квартире остался ее муж, который самостоятельно не передвигается.

Один из них сразу бросился в квартиру. В одной из комнат он увидел мужчину, лежащего на диване в беспомощном состоянии. Подхватив мужчину, полицейский вынес его на улицу и посадил на лавку.

Как отметили в полиции, о поступке подчиненных руководству Московского отдела полиции стало известно через несколько дней - из публикации в социальной сети. Фотографию со словами благодарности в адрес полицейских разместила внучка супругов-погорельцев.