На Салтовке полиция охраны поймала пеликана

08 декабря 2018 г. 18:57
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Пеликана, которого искали в Харькове с 30 ноября, поймали.

Об этом сообщает UA Харьков со ссылкой на пресс-секретаря управления полиции охраны Веру Котко.

По ее словам, сотрудники управления увидели пеликана сегодня днем ​​возле супермаркета на Салтовке.
 
«Он летел над ними и сел на парковку. Сотрудники управления подбежали к птице, накрыли его руками и закрыли клюв. Затем посадили в машину, чтобы пеликан отогрелся », - рассказала пресс-секретарь.
 
Полицейские отвезли пеликана в харьковский экопарк. Представитель экопарка Алексей Костюченко подтвердил: птица сейчас у них. У нее гематома. После обработки ран пеликана переведут на карантин.
 
Откуда птица, неизвестно. Первые фото пеликана появились в соцсетях в конце ноября. Его разыскивали представители общественных организаций, которые занимаются помощью бездомным животным.
 

 

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