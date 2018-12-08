На Салтовке полиция охраны поймала пеликана

Пеликана, которого искали в Харькове с 30 ноября, поймали.
Об этом сообщает UA Харьков со ссылкой на пресс-секретаря управления полиции охраны Веру Котко.
По ее словам, сотрудники управления увидели пеликана сегодня днем возле супермаркета на Салтовке.
«Он летел над ними и сел на парковку. Сотрудники управления подбежали к птице, накрыли его руками и закрыли клюв. Затем посадили в машину, чтобы пеликан отогрелся », - рассказала пресс-секретарь.
Полицейские отвезли пеликана в харьковский экопарк. Представитель экопарка Алексей Костюченко подтвердил: птица сейчас у них. У нее гематома. После обработки ран пеликана переведут на карантин.
Откуда птица, неизвестно. Первые фото пеликана появились в соцсетях в конце ноября. Его разыскивали представители общественных организаций, которые занимаются помощью бездомным животным.