На Салтовке пьяный мужчина избил беременную подругу и повредил автомобиль такси

В Харькове пьяный мужчина избил беременную подругу и разгромил автомобиль такси

В одной из многоэтажек по ул. Владислава Зубенко, 52 пьяный мужчина избил свою беременную сожительницу. После этого злоумышленник избил и мать пострадавшей, а также разгромил автомобиль такси, на котором она приехала на помощь дочери.

Об этом сообщили очевидцы в харьковском телеграм-канале ТруХа, опубликовав фото с места происшествия.

«Ночные баталии на Владислава Зубенко, 52. Местный житель Дмитрий избил беременную сожительницу, затем ее маму, которая приехала на помощь, потом досталось и таксисту", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об инциденте зарегистрирована в Московском отделе полиции. По данному факту проводится проверка.