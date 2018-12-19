На Салтовке с 20 декабря восстановят движение трамваев

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе и по ул. Героев Труда, от пр. Тракторостроителей до ул. Академика Павлова, будет восстановлено с 20 декабря.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции трамвайного переезда ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей и капитального ремонта трамвайных путей по пр. Тракторостроителей, от ул. Героев Труда до ул. Бучмы.

Трамваи №16, 16А, 23, 26 и 27 с 20 декабря будут курсировать по своим маршрутам.

Тем временем пользователи соцсетей сообщают, что в данный момент на улице Тракторостроителей остановлено движение трамваев.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, на данном участке произошел обрыв контактного провода.