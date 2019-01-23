На Салтовке спасли домашнего кота, замерзавшего на дереве (видео)

На улице Амосова, 23 спасали домашнего кота, который выпрыгнул из окна на высокое дерево, а самостоятельно спуститься уже не смог.

Об этом сообщили в Службе спасения животных, опубликовав соответствующее видео спасательной операции котика.

«Вчера ночью на улице было -17 градусов, и хозяева очень переживали, что их любимец замерзнет. А самая младшая из хозяев – девочка – даже плакала», - рассказали в Службе.

Люди, пытавшиеся помочь снять кота с дерева, ничего сделать не могли, поскольку ветки дерева, на которых находился кот, находились на уровне 4-го этажа. Из-за мороза ствол дерева покрылся льдом, поэтому залезть на него было невозможно.

Вместе с прибывшими из Службы спасения специалистами люди обошли все близлежащие магазины в поисках лестницы, однако ничего подходящего не нашли, а ни одна вышка не согласилась приехать на место ни за какие деньги, отметили в Службе.

ГСЧС, по словам волонтеров, также не приехали, мотивируя свой отказ тем, что спасение животных с деревьев – не их профиль.

И даже прибывшая на место полиция в этой ситуации ничем не смогла помочь.

Таким образом, с восьми часов вечера до полвторого ночи замерзший кот сидел на дереве.

Наконец не место приехала вышка, с помощью которой и удалось снять животное с дерева. Как отметили волонтеры, все обошлось благополучно, и кот не получил обморожений.

«Кота зовут Сеня. Он – особенный член семьи, потому что его привез отец семейства из зоны АТО», - рассказали хозяева спасенного животного.

Для таких вызовов крайне необходима лестница, которая значительно ускорит спасение жизни животных, отметили в Службе.