На Салтовке спасли кота из трансформаторной подстанции

19 декабря 2018 г. 14:17
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На проспекте Юбилейном, 89 в Харькове неравнодушные люди спасли кота из трансформаторной подстанции.

Об этом сообщили в Харьковской службе спасения животных.

Потерянный кот британской породы залез в трансформаторную будку, а вылезти не смог.

Мяуканье животного из будки услышали люди, работники Новой почты и аптеки.

Именно они совместными усилиями смогли его достать после нескольких часов спасательной операции, рассказали в службе.

Кот на голос женщины высунул голову, в этот момент парень его быстро достал.

Также волонтеры добавили, что сейчас кот находится у них - его взяли на передержку и ищут хозяев.

 

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