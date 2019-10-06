На Салтовке свадебный лимузин застрял в грязи посреди футбольного поля (видео)

На Салтовке свадебный лимузин застрял в грязи посреди футбольного поля.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы. Также опубликовано соответствующее видео события.

Как отмечается, машина должна была подъехать на улицу Гарибальди.

Очевидно, 10-метровый автомобиль пытался развернуться, заехав на футбольное поле возле двора, однако вследствие обильных дождей, прошедших накануне, увяз колесами в грязи.

Выбираться машине из ловушки помогали несколько крепких мужчин, которые дружно пытались вытолкать транспортное средство на дорогу.

Чем закончилась операция, на видео не отображено, однако пользователи соцсетей не остались равнодушными к данной ситуации.

«Такой махине в наших дворах разворачиваться проблематично», - написала харьковчанка Елена в комментариях под видео.

«Во всём виноват водила, нужно анализировать маршрут и сопоставлять его с габаритами машины. Молодым - долгие годы, и чтобы не «буксовали» по жизни», - пишет один из пользователей Фейсбук.

«Будет что вспомнить! – пишет пользователь Фейсбук Ольга и добавляет, что дождь на свадьбу и в дорогу, по народной примете, это хорошо.