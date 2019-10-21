 

На Салтовке трамваи изменят маршрут

21 октября 2019 г. 20:00
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22 октября с 22:00 до 16:00 23 октября будет запрещено движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.

На этот период трамваи будут курсировать так:

- трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

- трамвай №26: Лесопарк/парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

 

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