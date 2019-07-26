На Салтовке трамваи временно изменят маршруты

Харьковские трамваи №№ 16, 16А, 23, 27 временно изменят свои маршруты.

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

Так, 27, 28 июля и 3, 4, 10, 11, 17, 18 августа ежедневно с 8:30 до 18:00 будет запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей на участке от разворотного круга "Салтовское" до улицы Героев Труда.

В этот период трамваи будут ходить так:

- маршрут №16: РК "Журавлевский гидропарк" - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Виринская - ул. Семиградская - перекресток ул. Семиградская / ул. Академика Павлова (остановка "Сабурова дача")

- маршрут №16а: не ходят;

- маршрут №23: ЖК "Юго-Восточное" - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - РК "602 м / р";

- маршрут №27: перекресток пр. Тракторостроителей / ул. Героев Труда (остановка "Владимирская церковь") - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей / ул. Героев Труда (остановка "Владимирская церковь»).