На Салтовке троллейбусы на два дня изменят маршрут

5 и 6 сентября с 9:30 до 15:00, будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтными работами в районе Коммунального путепровода.

На этот период троллейбусы будут курсировать так:

- №31 и 35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова»;

- №19 и 20: не ходят.