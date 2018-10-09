На Салтовке в лесу двое вооруженных несовершеннолетних устроили стрельбу

09 октября 2018 г. 15:23
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7 октября около 20.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесопосадке на улице Героев Труда слышны выстрелы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 16 и 17-летних юношей.

Как выяснили правоохранители, ребята, развлекаясь, стреляли в лесопосадке со стартового и пневматического оружия.

Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у них стартовый и пневматический пистолет, 34 неиспользованных и 14 использованных патронов, колбу с металлическими шариками, два шокера и три газовых баллончика.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителям грозит до 4 лет лишения свободы.

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