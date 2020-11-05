На Салтовке в ночное время работала пиццерия: открыто уголовное дело

На Салтовке накануне вечером правоохранители выявили нарушение карантинных ограничений развлекательным заведением, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, на проспекте Тракторостроителей 3 ноября после 21:00 вопреки требованиям постановления Кабмина работала пиццерия.

По факту работы развлекательного заведения в ночное время следователи открыли уголовное производство.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.