На Салтовке в районе "Барабашово" изменено движение транспорта

Сегодня утром, 21 февраля, на входе в ТЦ "Барабашово" на улице Академика Павлова сегодня утром собралось много людей.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также опубликовано видео с места событий, на котором видно, что на месте присутствуют работники полиции, коммунальщики, а также к центральному входу на рынок подогнана коммунальная техника.

По информации очевидцев, коммунальщики намерены снести рекламную конструкцию, на которой ранее вывесили лозунг с протестом против строительства дороги через рынок.

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, движение трамваев по ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского, и движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау до разворотного круга «Станция метро «Академика Барабашова», будет запрещено с 8:30 21 февраля до завершения работ в случае необходимости.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с демонтажом специальных конструкций согласно решению исполнительного комитета Харьковского городского совета от 29.01.2020 №33 «О демонтаже специальных конструкций».

В связи с этим, по данным горсовета, движение пассажирского транспорта изменено следующим образом:

троллейбус №24: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский – ст. м. «Турбоатом»;

трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. «Защитников Украины» - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

трамваи №16 и 16А - не ходят.