На Салтовке ветеран АТО задержал карманника в розыске

В Харькове боец АТО, участник общественной организации «Антикоррупционный блок участников АТО» поймал с поличным вора, которого разыскивала полиция.
Об этом общественная организация сообщила на своей странице в Facebook.
Во время поездки в маршрутке №263 ветеран АТО обратил внимание на подозрительного мужчину.
Затем боец АТО увидел, как на остановке возле ТРЦ «Караван» мужчина направился на выход вместе с другими пассажирами и, воспользовавшись давкой, вытащил мобильный телефон у одного из пассажиров.
«Участник АТО это заметил и, проявив примерную гражданскую позицию, задержал вора», - рассказали в «Антикоррупционном блоке участников АТО».
До приезда полиции вора все это время удерживали на месте преступления.
Полицейские, прибывшие на место через 10 минут, проверили личность задержанного и установили, что мужчина уже полгода числится в розыске.