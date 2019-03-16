На Салтовке ветеран АТО задержал карманника в розыске

16 марта 2019 г. 11:30
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В Харькове боец АТО, участник общественной организации «Антикоррупционный блок участников АТО» поймал с поличным вора, которого разыскивала полиция.

Об этом общественная организация сообщила на своей странице в Facebook.

Во время поездки в маршрутке №263 ветеран АТО обратил внимание на подозрительного мужчину.

Затем боец АТО увидел, как на остановке возле ТРЦ «Караван» мужчина направился на выход вместе с другими пассажирами и, воспользовавшись давкой, вытащил мобильный телефон у одного из пассажиров.

«Участник АТО это заметил и, проявив примерную гражданскую позицию, задержал вора», - рассказали в «Антикоррупционном блоке участников АТО».

До приезда полиции вора все это время удерживали на месте преступления.

Полицейские, прибывшие на место через 10 минут, проверили личность задержанного и установили, что мужчина уже полгода числится в розыске.

 

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